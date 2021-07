Homem fica ferido em acidente chocante entre carro e caçamba em Manaus

Por conta da perícia no local, os veículos continuam na pista e apenas uma faixa está liberada. Agentes do IMMU recomendam cuidado ou mudança de percurso por parte dos motoristas.

A colisão aconteceu em um trecho de cruzamento nas proximidades da Arena da Amazônia, no sentido Centro/bairro, por volta das 6h. A suspeita é que o carro teria ultrapassado o sinal vermelho ao tentar acessar a rua Loris Cordovil, no bairro Alvorada.

