Homem executado a tiros dentro de lanchonete era funcionário do Hospital de Coari

Manaus/AM – Renan Gil Costa Viana, 32, foi executado a tiros dentro de uma lanchonete no município de Coari, na noite deste domingo (5). O homem era funcionário público da prefeitura do município e trabalhava no Hospital Regional de Coari.

No momento do crime, um homem invadiu o local armado e fez ao menos dois disparos contra a vítima. O motivo do crime ainda não foi desvendado, mas uma das linhas investigadas pela polícia é a de crime passional.

Amigos, familiares e colegas de trabalho lamentaram a perda do jovem e a Prefeitura de Coari emitiu uma nota de pesar se solidarizando com a família.