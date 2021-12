Homem executado a tiros dentro de carro no Natal é identificado em Manaus

Manaus/AM - A polícia conseguiu identificar um dos homens executados a tiros dentro de um carro no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul na noite desse sábado (25). A vítima é o vendedor Silas da Silva Paz, de 25 anos. Ele e o amigo foram atacados por criminosos na na rua Marquês de Quixeramobim, por volta das 21h20, bem ao lado de uma casa de shows onde acontecia uma festa. Segundo a polícia, durante o atentado, o veículo deles foi baleado mais de 25 vezes. Uma das vítimas morreu ainda ao volante, enquanto a outra chegou a sair do carro, mas caiu morta logo depois. Esta última foi atingida com três tiros de pistola, sendo um na cabeça, um no tórax e um no braço. A Polícia Civil vai solicitar as imagens das câmeras de segurança da área para entender a dinâmica do duplo homicídio e identificar os autores do crime.

