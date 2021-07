Homem executado pelo tribunal do crime em Manaus é identificado

Pereira foi morto por volta das 15h30 da tarde e seu corpo e seu veículo foram achados na noite de ontem após a polícia desconfiar de um homem e achar vídeos do assassinato no telefone dele.

Manaus/AM - A polícia conseguiu identificar um homem executado com dois tiros na cabeça na Ponte da Lages, na Zona Leste, na noite dessa quarta-feira (14). A vítima é o mototaxista Edinei do Nascimento de Lima Pereira, de 51 anos.

