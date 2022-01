Homem estava deitado em rede quando foi morto em kitnet em Manaus

Manaus/AM – Ivan Cardoso da Silva, 44 anos, estava deitado em uma rede quando foi morto com três tiros, na tarde deste domingo (9), em uma kitnet no beco Santa Rosa, bairro São José, zona Leste. Segundo o delegado Fábio Silva, da 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os tiros atingiram a cabeça e pescoço da vítima, que estava há um mês na cidade a trabalho. Ivan era morador do Maranhão. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

