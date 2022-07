Homem espancado a pauladas em Parintins morre em hospital de Manaus

Manaus/AM – Valter dos Santos Rocha, 25, morreu nesse domingo (10), no Hospital João Lúcio, após ser brutalmente espancado no município de Parintins, no interior do Amazonas.

Para a polícia, o irmão da vítima contou que ela estava internada desde o dia 5 de julho, quando foi agredida com pedaços de madeira abandonada para morrer na Rua 13, do bairro Paulo Corrêa, no município.

Valter foi achado por populares em uma poça do próprio sangue, com vários ferimentos no corpo e principalmente na região da cabeça.

Ele foi levado para o hospital de Parintins e posteriormente trazido para Manaus, mas não conseguiu se recuperar e morreu. Os agressores ainda não foram identificados e presos.