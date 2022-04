Homem espanca garoto de 14 anos por causa de assobio; Veja vídeo

Um homem de 27 anos, identificado como Victor Sales, está sendo investigado por espancar um adolescente de 14 anos na frente de várias crianças no Distrito Federal. Segundo a vítima, o motivo das agressões seria os assobios que o garoto fazia para chamar a mãe na frente de casa.

Homem espanca jovem de 14 anos no DF pic.twitter.com/cL2gG7Qvf3 — Babilônia (@hamudaniel19) April 25, 2022

Victor, teria se incomodado com situação e partiu para cima do menino enquanto ele jogava bola com outros garotos em uma casa próximo de casa no último sábado (23).

O ataque foi filmado por colegas do adolescente, alguns deles tiveram que sair correndo para também não serem agredidos. As imagens mostram a vítima no chão levando uma sequência de socos na região da cabeça e da barriga.

Após espancá-lo, Victor deixou a quadra tranquilamente e ainda ameaçou o menino de morte, caso o encontrasse novamente. O agressor mora na mesma vila que a mãe do menino e já tinha problemas pessoais com o mesmo.

Moradores revoltados, chegaram a cercar a casa onde Victor mora após tomarem conhecimento das agressões, mas o homem não foi encontrado. O caso foi denunciado à polícia está sob investigação.