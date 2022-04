Homem esfaqueia marido da ex na Sexta-feira Santa no Amazonas

Manaus/AM - Um homem esfaqueou o marido da ex-companheira na manhã desta Sexta-feira Santa (15), no bairro do Iraci, no município de Itacoatiara, no Amazonas.

A vítima estava na frente de uma loja na rua Coronel Serudo Martins com a esposa e uma criança quando foi atingido pelas costas com vários golpes de faca. A fúria do criminoso foi tanta que quebrou a arma.

O homem foi socorrido e levado às pressas ao Hospital Regional José Mendes e está em estado crítico.

A mulher ficou em estado de choque e decidiu sair da cidade após a tentativa de homicídio. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi localizado.