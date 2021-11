Homem encontrado esquartejado havia desaparecido no fim de semana em Manaus

Familiares disseram que a vítima estava desaparecida desde sábado (20), quando entrou em um carro logo após minutos de conversa com alguns homens não identificados, na frente da casa dele, localizada no bairro Riacho Doce, Zona Norte da capital.

Manaus/AM - As partes do corpo encontrado na noite de segunda-feira (22), em ruas do conjunto Mutirão, do bairro do Novo Aleixo, são de George Gaia dos Santos, de 29 anos. A identificação foi feita por parentes na manhã desta terça-feira (23).

