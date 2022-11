Homem encontrado em vala em Manaus foi executado com 7 tiros, diz polícia

Manaus/AM - O homem encontrado morto em uma vala no Ramal da Suzuki, foi executado com ao menos sete tiros na madrugada deste domingo (13), no Puraquequara, na zona Leste.

De acordo com os peritos, a vítima tem aproximadamente 35 anos, trajava calça bege e camisa cinza e tem uma tatuagem com a escrita do nome Mônica na região das costas.

Um dos braços dele estava com uma atadura e tinha vários pinos cirúrgicos. O homem estava com as mãos amarradas, uma mordaça na boca e tinha várias marcas de tiros pelo corpo.

Funcionários da empresa contaram à polícia que ouviram mais vários tiros na região, por volta de 1h, mas não sabiam exatamente de onde viam.

Na cena do crime, os policiais recolheram mais de 10 cápsulas de balas. O corpo foi removido para o IML e aguarda reconhecimento.