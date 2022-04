Homem embriagado é preso trafegando em motocicleta em Manaus

Na abordagem, os militares observaram que ele demonstrava sinais de embriaguez. Ele então foi conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) para exame do bafômetro, que teve resultado de 0,79mg/L, confirmando o consumo de álcool. A ocorrência foi finalizada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Um homem que não teve a identidade revelada foi preso após ser flagrado embriagado conduzindo uma motocicleta no bairro do Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

