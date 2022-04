Homem é torturado até a morte e jogado de carro no meio da rua em Manaus

Ele estava com várias escoriações pelo corpo e sofreu afundamento de crânio durante sessão de espancamento. Ao lado do cadáver foram deixados ainda um notebook e dois celulares.

Moradores contaram à polícia que um carro chegou ao local por volta das 4h e jogou o corpo no local. O desconhecido estava com pés e mãos amarrados e uma corda atada ao pescoço.

