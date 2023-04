Homem é suspeito de chamar diarista para fazer limpeza em casa e estuprá-la

O homem foi preso em flagrante e autuado por estupro com base na Lei Maria da Penha, "uma vez que pela jurisprudência dominante, no âmbito da relação empregatícia da mulher que presta serviço em residência, deve ser aplicada essa lei", explicou o delegado Erivelton Clemente.

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar uma diarista após chamá-la para fazer uma limpeza na casa dele. O caso aconteceu Vitória do Jari, no Amapá.

