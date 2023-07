Homem é sequestrado e executado a tiros em ramal em Manaus

Segundo a perícia, a vítima foi atingida com 7 tiros de pistola na cabeça e tórax. No local, cápsulas de calibre 9mm foram apreendidas.

De acordo com informações da polícia, moradores que passavam pelo local se depararam com o corpo caído em um terreno. "Se trata de um crime de execução. Creio que em algum lugar ele foi sequestrado, trazido para cá e em seguida foi morto. Percebemos aqui no local que não havia sinal de arrastamento", explicou o delegado Roger Makimoto, do 14º DIP.

Manaus/AM - Um homem que foi sequestrado e executado a tiros teve o corpo encontrado, nesta sexta-feira (30), em um terreno baldio no Ramal da Gisele, no Distrito Industrial, em Manaus.

