Homem é roubado e feito refém durante arrastões em Manaus

Minutos depois, o dono do veículo Gol de placa JXF 7187, foi abandonado na rua Cassiterita, no Conjunto Nova Floresta. Ele registrou o crime, mas nenhum dos envolvidos foi identificado e preso até o momento.

A vítima foi rendida pelos bandidos por volta das 6h. Eles o amarraram e o obrigaram a entrar no porta-malas e saíram pelas ruas e avenidas do bairro Tancredo Neves cometendo diversos assaltos.

