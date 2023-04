Homem é resgatado de cativeiro após ser sequestrado e torturado por mulher em Manaus

Manaus/AM – Um homem de 33 anos, identificado como Dhyglyson da Cruz Rocha, foi resgatado de um cativeiro no bairro Coroado, na zona leste, após ter sido sequestrado e torturado por criminosos, entre eles uma mulher, no último domingo (16).

A vítima foi achada seminua e amarrada em cima de um colchão dentro de uma quitinete na rua São Pedro.

Ao ser resgatado, Dhyglyson contou que horas antes estava conversando com uma mulher chamada Alyne Nayara Brasil de Araújo, 25, na Rua 16 de Julho, no mesmo bairro, quando foi abordado por três criminosos que o obrigaram a descer de seu carro e entrar na quitinete.

No local, ele foi espancado pela suspeita e pelos homens e filmado. O grupo ainda roubou R$ 250 que estava com ele e confiscou o seu cartão de débito.

O homem foi torturado e obrigado a entregar a senha para os bandidos, que saíram e fizeram várias compras usando o dinheiro da conta dele.

A mulher foi deixada no imóvel para vigiar Dhyglyson. Nesse intervalo, a polícia fez patrulhamento no bairro e foi acionado por meio de denúncia com a informação de um possível sequestro.

Ao chegar no apartamento, que fica no segundo andar, os policiais encontraram o homem amarrado, cheio de hematomas pelo corpo.

A mulher foi presa em flagrante com dinheiro da vítima na bolsa. No celular dela, foram encontradas as imagens da sessão de tortura e extorsão de Dhyglyson. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital.