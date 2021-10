Homem é procurado suspeito de matar desafeto a tesouradas em Manaus

Manaus/AM - Alex Marinho Araújo, 22, está sendo procurado pelo homicídio de Alexandre da Silva Ferreira, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 21 de agosto deste ano, por volta das 6h, na rua 15 de Outubro, bairro Cidade Nova, Zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 6º DIP, durante o crime, Alex abordou a vítima, momento em que o apunhalou nas costas com inúmeros golpes de tesoura. O jovem ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, mas veio a óbito.

“Durante as investigações, que foram realizadas com êxito em apurar a autoria, foi demonstrada a materialidade do crime, que na época foi tido como homicídio tentado. Os trabalhos policiais continuam para identificar a localização do indivíduo”, reforçou Benelli.

Disque-denúncia – A autoridade policial pede a quem tiver informações acerca da localização do suspeito que entre em contato pelo número (92) 9962-2457, o disque-denúncia do 6º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.