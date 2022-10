Homem é procurado por usar filho de 8 anos para cometer roubos no Amazonas

O delegado Aldiney Nogueira, explica que Ednelson já tem várias passagens pela polícia: “No decorrer do nosso processo investigativo, constatamos que além de realizar diversos furtos a residências e estabelecimentos comerciais, tendo uma vasta ficha criminal, Ednelson se utilizava de seu próprio filho, uma criança de apenas oito anos, para realizar furtos com ele no município”, relatou Aldiney.

