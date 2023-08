Homem é procurado por roubo a clínica médica em Manaus; vídeo

Polícia procura suspeito de roubo a clínica médica em Manaus pic.twitter.com/OMeyEgLlgf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 22, 2023

Manaus/AM - Um homem está sendo procurado por envolvimento no roubo praticado em uma clínica médica localizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, ocorrido no dia 23 de junho deste ano.

Até o momento o suspeito está sem identificação. De acordo com a delegada Magna Pires, titular do 27° DIP, o indivíduo agiu juntamente com Romário Serrão da Silva, 24, que foi preso na segunda-feira (21).

“Na ocasião do delito eles se passaram por clientes e subtraíram três notebooks, dois aparelhos celulares e, aproximadamente, R$ 400 em espécie”, relatou a delegada.

Nas imagens das câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, o indivíduo que está sendo procurado aparece de blusa branca.

A PC-AM destaca que quem tiver informações sobre o paradeiro dele, denuncie pelo número (92) 99962-2642, disque-denúncia do 27° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a delegada.