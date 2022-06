Homem é procurado por roubar escritório de contabilidade em Manaus

As denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99622-457, disque-denúncia do 6º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem dele. Caso reconheçam esse indivíduo, ou saibam do seu paradeiro, é importante realizar a denúncia para que possamos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, ressaltou o titular.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do delito, o homem invadiu o imóvel e roubou três notebook, um aparelho celular, uma câmera de segurança e uma televisão.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita colaboração na divulgação da imagem de um homem, ainda não identificado, procurado por roubo, praticado no dia 2 de abril deste ano, por volta de 3h30, em um escritório de contabilidade, situado na avenida Governador José Lindoso, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.