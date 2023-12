Homem é procurado por estuprar a própria filha e outras mulheres em Manaus

“Ele é um perigo para todas as mulheres e não faz distinção de idade. A gente tem processos dele com adolescentes de 15, 16 17 anos, mas também com mulheres adultas. Genival atuava principalmente naquela área do Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, tem ocorrência em Iranduba”.

No momento em que a polícia fazia buscas nas imediações, moradores procuram os agentes e informaram que Genival costumava atacar mulheres e adolescentes em pontos de ônibus. Na ocasião, ele as roubava e estuprava.

“A gente alerta a população que este homem está solto e é um exímio conhecedor da área de mata. Na terça-feira nós descobrimos onde ele estava escondido no bairro Nova Vitória, e ao chegarmos lá para prendê-lo, ele tinha uma rota de fuga na casa que dava para uma região de mata, em rip-rap. Ele é mateiro, conhece a mata e nós acreditamos que ele ainda está aqui em Manaus, escondido naquela área e é um perigo para todas as pessoas”, enfatiza.

A delegada ressalta que o homem é extremamente perigoso, com experiência em fuga e sobrevivência em áreas de mata. Ele costuma usar um facão para coagir as vítimas, a arma foi achada na casa onde ele estava escondido.

“O modus operandi dele é semelhante, ele estupra e rouba, não necessariamente nessa sequência, mas ele costuma violentar sexualmente as suas vítimas após roubar seu celular e outros pertences. Quando ele fugiu, ele se escondeu no Iranduba e lá ele cometeu outro crime da mesma espécie contra uma adolescente de 17 anos.

A garota morava com a mãe e passou anos sem contato com o pai. Isso porque ele já tinha sido preso em 2008 e estava cumprindo pena, mas conseguiu fugir da penitenciária em 2019. Durante estes anos que está nas ruas, ele passou a assaltar e estuprar mulheres e chegou a fazer outra menor como vítima.

Manaus/AM - Genival Coelho da Silva, 45, está sendo procurado pela polícia por estuprar a própria filha, uma adolescente de 15 anos, em Manaus. Além da jovem, o homem também tem outras passagens por assaltar e estuprar mulheres em diversos bairros da capital e no interior do Amazonas.

