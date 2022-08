Homem é preso suspeito de usar vídeo íntimo para extorquir R$ 30 mil de universitária em Manaus

Manaus/AM- Arlesson Lucas Pinheiro, 18 anos, foi preso nessa terça-feira (10), suspeito de tentar extorquir uma estudante de medicina ameaçando divulgar um vídeo íntimo dela, caso a mesma não fizesse o pagamento de R$ 30 mil para ele.

A prisão aconteceu no bairro Coroado, na zona Leste, onde o jovem mora. O delegado Denis Pinho, que conduziu as investigações, conta que a universitária procurou a delegacia e deu detalhes da chantagem.

Ela contou que o suspeito fez contato com por meio de um perfil falso nas redes sociais e afirmou ter imagens dela em um momento íntimo. Para intimidar a vítima, Arlesson teria inclusive enviado uma prévia do vídeo para ela.

Durante as ameaças, ele exigia que a vítima fizesse um PIX no valor de R $30 mil. A conta pertence a mulher, que segundo a polícia, não sabia da extorsão.

O delegado afirma que as investigações apontam para a participação de outras pessoas no crime, entre elas, o homem que já teve um relacionamento com a universitária.

“Conseguimos identificar também uma pessoa que está no estado do Pará, uma pessoa que é de Santarém (...) e uma outra pessoa que teve um relacionamento íntimo com ela e é a pessoa que possivelmente repassou esse material e fez toda essa trama criminosa para extorquir a vítima no valor de R$ 30 mil”, explica.

Em depoimento, Arlesson contou que foi este ex da vítima quem propôs a ele a extorsão. O suspeito disse ainda que esta não era a primeira vez que eles cometiam esse tipo de crime e que o comparsa costumava encaminhar vídeos de outras pessoas com frequência para a realização do golpe.

Arlesson foi preso em flagrante e vai responder por extorsão qualificada e associação criminosa. As investigações continuam para prender os demais participantes do grupo.