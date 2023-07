Homem é preso suspeito de tentar matar idoso a facadas no Amazonas

Manaus/AM - Franciney da Silva Barbosa, de 22 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado praticada contra um idoso de 70 anos. O crime ocorreu no dia 16 de julho deste ano, em um sítio na Estrada do Futuro, em Coari, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, na ocasião do crime, o autor foi ao local e desferiu vários golpes de arma branca na vítima, que feriram os seus braços e a sua cabeça. Após o ocorrido, o idoso foi levado a uma unidade hospitalar de Coari, onde foram constatados vários cortes e hematomas pelo corpo dele.

“Ao tomarmos conhecimento do fato criminoso, iniciamos as investigações e colhemos várias informações para a elucidação do crime. Em paralelo, a ex-companheira do indivíduo também compareceu à delegacia para denunciar o infrator pela prática de ameaça, além de solicitar uma Medida Protetiva de Urgência contra ele”, disse.

Ainda segundo o titular, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo, pois verificou-se indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, e a ordem judicial foi cumprida neste domingo.

Franciney responderá por tentativa de homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.