Homem é preso suspeito de tentar estuprar vizinha de 15 anos em Manaus

“Ele deu um golpe mata-leão e travou luta corporal com a vítima, momento em que ela gritou pedindo ajuda dos vizinhos. Eles imediatamente acionaram uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que efetuaram a prisão em flagrante do infrator”, disse a delegada. Carlos foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) pela tentativa de estupro. Um mês depois da prisão, ele foi solto e nunca mais foi encontrado, estando em local incerto. “Em razão disso, ele teve sua prisão preventiva decretada pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, no dia 16 de abril deste ano, e cumprida nesta quinta (11), na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus”, informou Joyce.

