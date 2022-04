Homem é preso suspeito de roubar fios de cobre em unidade de saúde em Manaus

Por volta das 21h, os policiais militares receberam denúncia informando que em um posto de saúde comunitária havia um homem no forro do prédio furtando os fios de cobre dos aparelhos de ares-condicionados. No local, os policiais encontraram o suspeito e, em seguida, junto ao material apreendido, ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.