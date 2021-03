Homem é preso suspeito de matar mulher a facadas no Amazonas

Ainda de acordo com o gestor, as equipes receberam informações que o infrator estaria escondido em uma casa de farinha, em uma área de mata, na Comunidade Santa Maria, em Beruri. Sendo assim, os policiais foram até o local e efetuaram a prisão dele.

“Tomamos conhecimento do caso e iniciamos as diligências. Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Diego Daniel Dal Bosco, da Vara Única da Comarca de Beruri”, explicou ele.

Conforme o investigador de polícia Fabiano Oliveira, gestor da 80ª DIP, o indivíduo mantinha um relacionamento com a vítima e, na ocasião do crime, desferiu vários golpes de faca em Roseane, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

