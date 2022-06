Homem é preso suspeito de matar amigo a pauladas em Manaus

Na época do homicídio, Francisco fugiu do local e só foi localizado na manhã de ontem. A polícia vai conceder uma coletiva para dar mais detalhes do caso.

Francisco e Joel estavam consumindo bebidas alcoólicas no local, quando se desentenderam e o agressor se armou com um pedaço de pau e agrediu o amigo até a morte.

De acordo com a polícia, o crime que teve como vítima Joel Maia de Melo, ocorreu no dia 27 de maio, na avenida Pedro Teixeira.

Manaus/AM – Francisco José do Nascimento foi preso nessa segunda-feira (6), suspeito de assassinar um homem a pauladas no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste.

