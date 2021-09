Homem é preso suspeito de matar adolescente por vingança no Amazonas

Manaus/AM - Adenilson da Silva Almeida, de 34 anos, foi preso nesta terça-feira (28), no município de Coari, interior do Amazonas. Ele é suspeito de matar o adolescente Deivid Souza da Silva, de 15 anos, com um tiro no tórax, próximo a feira do município, no dia 15 de setembro.

Segundo a polícia, a motivação para o crime seria para vingar a morte da mãe de Adenilson, Rosineide de Nazaré da Silva Almeida, de 52 anos. Ela foi assassinada após denunciar à polícia que Deivid estava vendendo drogas. Ele foi apreendido com 1,5 kg de drogas e ao sair da delegacia matou a mãe do suspeito com um tiro no peito.

Adenilson foi preso e com ele foi apreendida uma arma e as roupas usadas. Ele foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde está à disposição da Justiça do Amazonas.