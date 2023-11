Homem é preso suspeito de esfaquear mulher até a morte em lanchonete no Amazonas

O homem foi preso, mas a polícia investiga se outras pessoas também participaram do esfaqueamento. Claren sofreu vários golpes pelo corpo e rosto e morreu na hora. A polícia investiga a morte dela e também a autoria do assassinato de Kiki.

A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido confundida com um dos pistoleiros que foi ao local para matar Eclivison Viana, 29, o “Kiki”, filho do dono da lanchonete. O homem foi atingido com vários tiros pelo corpo e morreu no hospital.

