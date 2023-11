Homem é preso por violentar idosa e a manter em cárcere no Amazonas

“De imediato, nos deslocamos à comunidade e fizemos a retirada da idosa daquele lar, bem como efetuamos a prisão do indivíduo. Na casa deles, também encontramos uma arma de fogo do tipo caseira, pertencente ao infrator, que já possui passagem por porte ilegal de arma de fogo”, disse.

Manaus/AM - Um homem, de 51 anos, foi preso nesta quinta-feira (23), por violência doméstica contra uma idosa de 65 anos. A vítima foi resgatada na comunidade do Bom Socorro do Zé Açu, zona rural de Parintins.

