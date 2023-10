Homem é preso por violência contra ex após ser denunciado por agredir idoso em Manaus

Ainda conforme o titular, durante buscas no sistema, foram encontrados vários registros de Boletins de Ocorrência (BOs) por ameaça, injúria, dano e lesão corporal contra os vizinhos do infrator.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, que está respondendo interinamente 1º DIP, os policiais civis receberam, inicialmente, denúncias de moradores locais sobre possíveis crimes que estariam sendo praticados contra um idoso de 70 anos, que seria vizinho do suspeito.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.