Homem é preso por tentar injetar veneno de cobra em ex-mulher

Na ocasião, ele fugiu ao saber que a PM havia sido acionada, no entanto, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva do agressor, que foi encontrado e preso.

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de tentar injetar uma seringa com veneno de cobra no corpo da ex-mulher. O caso aconteceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e a prisão ocorreu nesta terça-feira (30).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.