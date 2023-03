Homem é preso por roubo a postos de combustíveis em Manaus

Manaus/AM - Bruno Cordeiro dos Santos, de 32 anos, foi preso por roubo em postos de combustíveis em zonas distintas de Manaus. A prisão ocorreu na rua Letícia, no bairro Puraquequara, zona leste.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após os policiais receberem denúncias, comunicando um roubo que teria ocorrido no dia 13 de janeiro deste ano. Então, as equipes do 13º DIP começaram as investigações e conseguiram identificar o autor do crime, solicitando, assim, a ordem judicial ao Poder Judiciário em nome dele.

“O mandado foi expedido pela Central de Plantão Criminal na terça, momento em que saímos em diligência e conseguimos efetuar a prisão do indivíduo”, disse. O delegado explicou, ainda, que Bruno agia sempre sozinho e simulava estar armado para consumar os roubos. Ele já responde por tráfico de drogas e homicídio.

Bruno responderá por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.