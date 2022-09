Homem é preso por roubo a ônibus da linha 652 em Manaus

Segundo a PM, a equipe militar foi abordada, por volta das 20h, por dois passageiros de um ônibus da linha 652 do transporte coletivo, relatando terem sido vítimas de roubo no veículo. Eles informaram que os infratores estariam usando um simulacro de arma de fogo tipo pistola, de cor preta.

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso por roubo a passageiros de um ônibus do transporte coletivo, na avenida Leonardo Malcher, no Centro, zona sul de Manaus.

