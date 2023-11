Homem é preso por roubar carro da Águas de Manaus e assaltar casa em Manaus

Marcelo responderá por roubo qualificado. A polícia segue as investigações para identificar o comparsa do preso.

O delegado Fábio Aly, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que no dia 20 de julho desse ano, Marcelo juntamente com outro indivíduo renderam os servidores da empresa na travessa São José, naquele bairro, e roubaram o veículo da empresa. Depois, pararam em uma residência e alegaram que precisavam realizar uma vistoria no imóvel.

Manaus/AM - Marcelo Bastos Figarella, 27, conhecido como “Batoré”, foi preso nesta sexta-feira (17), suspeito de roubar um carro da concessionária da Águas de Manaus e fazer os funcionário reféns no bairro Compensa, Zona Oeste. No dia crime, Marcelo e o comparsa também cometeram um assalto em uma casa da localidade.

