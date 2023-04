Homem é preso por perseguir ex e usar 38 números diferentes para ligar para ela

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a fazer violência psicológica com a vítima. Depois, ele passou a persegui-la nas ruas.

Um homem foi preso na terça-feira (11) suspeito de perseguir a ex-namorada, uma jovem de 25 anos, em via pública e usar 38 números diferentes para entrar em contato com ela. O caso aconteceu em Gauiuba, no Ceará.

