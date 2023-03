Homem é preso por perseguir e ameaçar a ex de morte no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 41 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8) por descumprimento de medida protetiva, contra sua ex-companheira de 48 anos. A prisão faz parte da Operação Átria, coordenada em todo o Brasil pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e ocorreu em uma via pública, no bairro Nogueira Júnior, em Itacoatiara.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, a vítima compareceu à delegacia no dia 20 de fevereiro deste ano, para relatar que o autor a ameaçou e injuriou, momento em que ela retornava do seu trabalho para casa, na noite do dia anterior.

“Na ocasião do fato, o homem a abordou em uma rua, a segurou pelo braço e a puxou da bicicleta em que ela estava dizendo que ela só poderia viver com ele e com mais ninguém. Nos dias seguintes, o mesmo a seguiu ofendendo-a com palavrões, a ameaçando de morte, dizendo que a vítima deveria deixar sua casa”, relatou.

Ainda conforme o delegado, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do autor, tendo em vista o descumprimento da medida protetiva em favor da mulher.

“Nossas equipes de investigação vinham realizando diligências a fim de encontrar o autor e, na data de hoje, conseguimos prendê-lo na ocasião em que ele circulava em uma via pública, nas proximidades da residência da vítima”, esclareceu.