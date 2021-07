Homem é preso por pedir R$ 2 mil para devolver celular roubado a dona do aparelho em Manaus

De acordo com o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima procurou a delegacia para relatar que teve o seu celular, de marca Motorola, roubado na Avenida Silves e que no dia seguinte, um outro indivíduo procurou a vítima por meio de mensagens, pedindo a quantia em dinheiro para devolver o celular.

Manaus/AM - Um jovem, de 22 anos, foi preso após tentar pedir R$ 2 mil para entregar um celular roubado para a verdadeira dona do aparelho. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (23), no bairro Cachoeirinha, Zona Sul e foi divulgada hoje.

