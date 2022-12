Homem é preso por participar de linchamento de suspeitos de assalto em Amarelinho em Manaus

“Marcelo foi mais fácil de ser encontrado por ser conhecido por ter passagens por tráfico e violência doméstica, mas com a divulgação das imagens, a gente pede a colaboração para tentar localizar os outros envolvidos no caso”, concluiu.

Segundo a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Josiel e Denilson estavam fugindo após cometerem o assalto no micro-ônibus, mas foram capturados por populares nas ruas Berimbau Baiano e São Pedro, onde foram linchados. Marcelo foi o único envolvido no linchamento identificado pela polícia.

Manaus/AM - Marcelo Arevalo Lopes, de 24 anos, foi preso, nesta sexta-feira (16), por participar do linchamento de Josiel da Silva e Silva, de 20 anos, e Denilson Ijuma Gregório, de 23 anos, suspeitos de cometerem assalto em um micro-ônibus “Amarelinho” no dia 23 de julho deste ano.

