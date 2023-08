Homem é preso por mostrar partes íntimas para funcionária de loja em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (8), por importunação sexual contra a funcionária de uma loja, que não teve o nome divulgado, situada na rua Barroso, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, o caso aconteceu no dia 2 de agosto deste ano, e a vítima estava em seu local de trabalho quando o suspeito adentrou no comércio exibindo as partes íntimas para ela.

“A mulher ficou receosa e com medo do que o homem poderia fazer, então pediu ajuda a um amigo e o indivíduo evadiu-se do local. Durante as diligências, conseguimos localizar o indivíduo no bairro Petrópolis, Zona Sul, momento em que o trouxemos para delegacia e instauramos um procedimento em seu nome”, disse.

O homem foi indiciado por importunação sexual e ficará à disposição do Poder Judiciário.