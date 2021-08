Homem é preso por matar desafeto com joelhada no estômago no Amazonas

Manaus/AM - Elias Alves da Silva, 26, conhecido como “Igor”, foi preso neste sábado (28), às 11h30, no bairro Nazaré Pinheiro, pelo crime de homicídio qualificado, cometido contra Alexandre da Silva Ferreira, que tinha 27 anos.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP, o crime ocorreu em via pública, na rua 2 de Agosto, bairro Tauá Mirim, às 17h de sexta-feira (27). As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime.

"As câmeras de segurança próximas ao local do fato mostraram que o autor se deparou com Alexandre em uma via pública. Ele acertou uma joelhada forte no abdômen da vítima que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Coari, mas não resistiu a uma forte hemorragia, e veio a óbito às 20h do mesmo dia", relatou o delegado.

Procedimentos – Elias foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis na DIP, ele será encaminhado à unidade prisional local, onde ficará à disposição da Justiça.