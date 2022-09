Homem é preso por fazer esposa refém com facão no pescoço na frente de PMs no Amazonas

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com várias marcas de agressões pelo corpo, inclusive na região do pescoço.

A polícia foi ao local, tentou negociar por mais de duas horas com o acusado, mas ele se trancou na casa com a vítima e ameaçava cortar a garganta dela.

Antes, ele agrediu o filho dele e o ameaçou de morte. Foi o jovem quem acionou a polícia e disse que a mãe também tinha sido agredida e estava em poder do criminoso com uma faca no pescoço.

Manaus/AM -Um homem de 29 anos foi preso após fazer a própria esposa refém e tentar matá-la com um facão na madrugada deste domingo (4), no município de Humaitá.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.