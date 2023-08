Homem é preso por estuprar jovem na saída de festa e divulgar fotos íntimas no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um homem de 30 anos, foi preso por estupro de vulnerável praticado contra uma jovem de 24 anos. O caso ocorreu na rua Turibio de Oliveira, em Guajará, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado José Sávio, o crime ocorreu no dia 30 de julho deste ano e imagens íntimas da vítima foram expostas em redes sociais.

“Ela relatou que na data do fato teria ido à uma festa, onde ingeriu bebida alcoólica e não se recorda com quem saiu da festa e nem para onde foi ao término da festividade. No dia seguinte, ela foi comunicada de que havia uma fotografia sua em redes sociais, semi nua e desacordada, com um homem em pé próximo a ela, também sem vestimentas”, contou.

Conforme o delegado, ao tomarem conhecimento do ocorrido, os policiais civis da 69ª DIP iniciaram as diligências, identificaram o autor e o prenderam.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.