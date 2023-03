Homem é preso por divulgar imagens de sexo com a ex-namorada no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 31 anos, que estava sendo investigado por divulgar cenas íntimas da sua ex-companheira, foi preso pela DIP de Coari nesta segunda-feira (27). Na ocasião, foram encontradas com ele uma arma de fogo e várias munições de calibres distintos, no bairro Espírito Santo, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, a prisão ocorreu em decorrência de um mandado de busca e apreensão em nome dele, que estava sendo investigado pelos crimes de ameaça e divulgação de cenas de sexo de sua ex-companheira, de 38 anos.

“O crime ocorreu no dia 18 de março deste ano, quando o autor estava na casa da vítima, e tirou fotos dela sem consentimento. Logo depois, quando ela estava distraída, ele divulgou as imagens via aplicativo de mensagens para terceiros”, contou Barradas.

Segundo a autoridade policial, após a prática do crime, ele ainda ameaçou a vítima com uma arma de fogo, caso ela não continuasse com o relacionamento amoroso. Ela registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra ele, e foram iniciadas as investigações.

O delegado explicou, ainda, que diante dos elementos de informação apresentados à Justiça pelo mandado de busca e apreensão na residência do autor, a ordem judicial foi expedida no domingo (26/03), pela Vara de Plantão da Comarca de Coari.

“Durante o cumprimento da decisão judicial, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38, várias munições calibre 38, 380 e 44, na casa do indivíduo. Também apreendemos um celular com as cenas de pornografia da vítima. Deste modo, o homem foi preso em flagrante delito”, completou.

Procedimentos

O homem responderá por posse ilegal de arma de fogo e munições. Após os procedimentos cabíveis o infrator será encaminhado ao presídio local, onde ficará à disposição da Justiça.