Homem é preso por chamar ex pegar roupas em casa e espancá-la no Amazonas

Manaus/AM- Um homem, de 41 anos, foi preso na noite de sexta-feira (28), no município de Humaitá, interior do Amazonas, após ele agredir fisicamente sua ex-esposa e resistir à prisão. Durante a ação, os policiais apreenderam duas espingardas e 15 munições, na residência do suspeito.

A equipe da PMAM realizava patrulhamento na rua Antero de Sá, quando foi abordada por uma mulher que denunciou ter sido agredida pelo ex-marido. Segundo a vítima, o homem a convidou para buscar suas roupas na casa onde moravam juntos, pois estavam em processo de separação. Ao chegar ao local, ela foi atacada com socos, arranhões e ameaças de morte, além de ser intimidada com um pedaço de madeira pontiagudo. A mulher relatou ainda que o suspeito estava embriagado e tinha armas de fogo na casa, onde os dois filhos do casal também estavam presentes.

Os policiais militares foram até a residência e tentaram dialogar com o suspeito, que se mostrou agressivo, quebrou o vidro da janela e desacatou a equipe da PMAM com xingamentos. Diante da recusa em abrir a porta, reforços do Tático Móvel e da equipe Ambiental foram acionados. Após diversas tentativas de verbalização, o homem desapareceu da janela, aumentando o temor da ex-esposa pela segurança das crianças. Com autorização da vítima, os policiais entraram no imóvel.

Questionado sobre as armas, ele admitiu a posse e indicou onde estavam escondidas. Na residência, foram encontradas uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 22, nove munições calibre 36 e seis munições calibre 22, todas intactas. O suspeito resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas para garantir sua segurança e a dos policiais.

O homem foi preso e encaminhado, junto com o material apreendido, para a 8ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).