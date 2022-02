Homem é preso por ameaça e roubo a motorista de app em Manaus

“Diante das evidências da autoria, solicitamos o mandado de prisão em nome do jovem. Tomamos conhecimento de que ele já estava preso, também pelo crime de roubo, ocorrido no dia 4 de janeiro deste ano, então nos dirigimos até a unidade prisional e cumprimos a decisão judicial”, explicou o titular.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, as equipes de investigação tiveram conhecimento sobre o caso após a vítima registrar Boletim de Ocorrência (BO). Na ocasião do crime, o infrator estava acompanhado de dois indivíduos, ainda não identificados pela polícia, momento em que solicitaram uma corrida por um aplicativo de mobilidade urbana e praticaram o ato criminoso contra o homem.

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos, foi preso pelo crime de roubo praticado contra um motorista de aplicativo, de 33 anos, ocorrido no dia 21 de novembro de 2021. O crime aconteceu na avenida Tarumã, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.