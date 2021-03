Homem é preso pela morte de peixeiro em Manaus, filha encomendou crime

Manaus/AM- Mais um suspeito por envolvimento na morte de Adinaldo Farias de Souza, de 44 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (2). O crime aconteceu na noite do dia 22 de fevereiro, na Zona Norte de Manaus, e a própria filha da vítima foi detida suspeita de ter participação no crime.

O jovem detido e levado para prestar esclarecimentos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) hoje, trata-se de Douglas V., que foi apontado de ter sido um dos homens que entraram armados com facas na casa da vítima, localizada na rua Peixe Cavalo, do bairro do Tarumã, com objetivo de matar Adinaldo.

Os criminosos travaram uma luta corporal com o peixeiro, que acabou matando Sandro Marques de Campos, 25, ao tentar se defender. Douglas e os comparsas teriam conseguido fugir. Adinaldo acabou ficando em estado grave morreu no hospital 28 de Agosto, dois dias depois.

Após investigações logo após a morte do peixeiro, a Polícia Civil apreendeu uma adolescente, filha dele, de 16 anos.

“A menor teria deixado a porta de casa aberta para que dois homens adentrassem a residência e praticassem o crime. Eles estavam portando facas e desferiram golpes enquanto a vítima estava dormindo. O pai da adolescente ainda conseguiu se defender e revidar as agressões contra um dos homens, que foi morto no local. Já o segundo indivíduo acabou fugindo do local”, detalhou a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai),

Ainda conforme a delegada, já havia um desgaste por parte da adolescente com o pai em sua relação familiar. “A menina confirmou ter planejado o ato contra o pai. Contou que ele sempre foi bastante agressivo com ela, e que suas irmãs e sua mãe eram, frequentemente, agredidas pelo mesmo. E para tentar protegê-las, a adolescente teria feito o acordo com os dois homens”, revelou a autoridade policial.

Familiares de Adinaldo, estiveram na DEHS e disseram que o acreditam que o real motivo para o crime tenha sido dinheiro; a vítima possuía muitos imóveis em seu nome e com a morte, os bens ficariam para a esposa e filhas.

O caso continua em investigação.