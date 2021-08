Homem é preso ostentando armas em via pública no Coroado

No caminho percorrido para a captura, os policiais também encontraram uma escopeta de cano cerrado, calibre 20, com uma munição intacta. O infrator, juntamente com os armamentos, foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A guarnição da Força Tática foi até o local, onde foi possível avistar os indivíduos, que fugiram ao notar a presença policial. Um deles foi alcançado, com quem os policiais encontraram um revólver Rossi calibre 38, com três munições intactas.

Segundo os relatos dos policiais militares da Força Tática, a detenção do infrator ocorreu após receberem denúncia anônima, por aplicativo de mensagens, sobre alguns elementos que se encontravam reunidos no local, ostentando armas de fogo e intimidando os moradores.

Manaus/AM - Um homem de 36 anos foi detido após ser flagrado com armas de fogo e munições, na tarde deste domingo (1), na alameda Padre Francisco, terceira etapa do bairro Coroado, zona Leste.

