Homem é preso enquanto fazia planos com R$ 5 mil roubado de loja no Amazonas

“Após o delito, o indivíduo fugiu em um táxi em direção a Rio Preto da Eva. Em paralelo a isso, a equipe de investigação da 44ª DIP conseguiu identificar Jonilson como autor do furto e nos comunicaram, ocasião em que saímos em diligência e o localizamos no quilômetro 100, da Rodovia Estadual AM-010”, disse.

Manaus/AM - Jonilson Abreu, 23, foi preso na quinta-feira por furto qualificado ocorrido em um estabelecimento comercial no município de São Sebastião de Uatumã, interior do Amazonas. Ele já estava indo para outro município para gastar o dinheiro.

