Homem é preso e levado para a PF após roubar Caixa Econômica em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como Vitor Gabriel Paixão Rodrigues, foi preso e encaminhado para uma delegacia da Polícia Federal após assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal, na av. Boulevard Álvaro Maia, no Centro. A prisão ocorreu por volta das 4h30 desse domingo (2), depois que o sistema de segurança do banco detectou a invasão e o supervisor acionou a polícia. Assim que policiais da 22ª CICOM chegaram, flagraram o homem saindo do local com uma TV de 32’ e 30 metros de fio de cobre. Com ele, os agentes também encontraram uma faca. Ele foi detido e em seguida levado para a delegacia da PF, uma vez que a Caixa é um órgão federal.

